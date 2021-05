Le Belge souffre de fractures du nez et de l'orbite. "Je suis désolé pour Kevin", a écrit sur Twitter Rüdiger, qui a soulevé la coupe aux grandes oreilles samedi à Porto après une victoire 1-0 des Blues.



" Ce n'était évidemment pas intentionnel. J'ai déjà parlé avec lui et je lui souhaite un prompt rétablissement, j'espère le voir très vite sur les terrains." La durée de l'indisponibilité de Kevin De Bruyne, qui devait de toute façon rejoindre les Diables Rouges le lundi 7 juin après une semaine de repos, n'est pas encore connue. La Belgique débutera son Euro le 12 juin par un duel contre la Russie à Saint-Pétersbourg.



Roberto Martinez, en colère, a d'ailleurs donné son avis sur cette phase au Daily Mirror: " Pour moi, Rüdiger s’en sort très, très bien. Quand on revoit les images, il n’y a pas de choc tête contre tête. Il laisse trainer son épaule contre Kevin. Ça laisse un goût amer, parce que Rudiger se tient la tête, on a le sentiment qu’il veut cacher quelque chose. Pour moi, c’était clairement un geste excessif et imprudent. Ça méritait sans aucun doute un carton rouge. Kevin n’est pas un joueur qui tombe sans raison particulière. On voit qu’il souffre et que son œil est très gonflé."