Le match Russie - Belgique se jouera à guichets fermés samedi (18h HB) au stade Krestovski de Saint-Petersbourg, a indiqué l'agence TAS vendredi. Cette rencontre est l'avant-dernière des Diables Rouges dans leur campagne de qualifications pour l'Euro 2020, avant le duel contre Chypre mardi au stade Roi Baudouin.

Le stade Krestovski a une capacité de 68.000 places. C'est là que les Diables Rouges avaient été éliminés par la France en demi-finales du Mondial 2018, avant d'y battre l'Angleterre dans la petite finale.

Ce match en Russie peut permettre aux Diables Rouges, déjà qualifiés pour l'Euro 2020, de terminer en tête du groupe I, et ainsi être tête de série lors du tirage au sort de la phase finale. La Belgique est en tête avec 24 points, soit trois de plus que la Russie, et sera assurée de terminer en tête en cas de partage ou de victoire à Saint-Pétersbourg.