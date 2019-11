© D.R.

Le sélectionneur national Roberto Martinez et son n°9 Romelu Lukaku donnent pour l'occasion une conférence de presse, à la veille de cette "finale" dans le groupe I, entre deux équipes déjà qualifiées. Si les Diables ne s'inclinent pas, ils seront assurés de leur statut de tête de série à l'Euro... ce qui les enverrait presque automatiquement dans le groupe B qui jouera à Copenhague et Saint-Pétersbourg.Et même en cas de défaite, il faudrait que les Russes passent devant leur adversaire du week-end à la confrontation directe (le match aller s'étant terminé sur le score de 3-1) pour chiper ce statut de tête de série et ainsi probablement éviter de rejouer face à la Belgique durant la phase de groupes de cet Euro 2020.