En duplex depuis Madrid, Eden Hazard a réagi, à sa façon, au titre de meilleur joueur belge évoluant à l'étranger qu'il vient de gagner.

Et de trois pour Eden! A l'occasion du 66e gala du Soulier d'Or, le capitaine des Diables Rouges a devancé Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku au classement du meilleur belge qui joue en dehors du royaume. Le Madrilène a récolté 458 points, tandis que De Bruyne et Lukaku en ont respectivement eu 348 et 248.

Le Brainois était content de ce trophée, mais quelque peu surpris, au vu de son début d'année mitigé au Real Madrid. "Sur le début de cette année, oui, je suis un peu surpris. Mais pas sur l'année passée. Je suis content que les gens aient voté pour moi. Cela veut dire qu'ils connaissent bien le football. Il faut continuer à voter pour moi", ironisait-il. "Avec Chelsea, ça c'est bien passé. on a bien terminer l'année. Avec le Real, ça a été un peu plus compliqué. Il y a eu les vacances. J'ai pris quelques kilos, comme tout le monde le sait. Après j'ai eu une blessure. Merci à Thomas Meunier", continuait-il tout en humour.

Bientôt de retour sur les terrains, Eden Hazard est très heureux à Madrid: "Le Real est le meilleur club du monde. Chaque match, chaque saison, on joue pour gagner quelque chose. Pour moi, c'était un rêve. Maintenant, j'ai juste envie de profiter du stade, des supporters et de marquer beaucoup de buts pour le club."

Enfin, quand on demandait à Hazard ce qu'il fallait lui souhaiter pour cette année, il répondait: "Beaucoup de buts et des trophées. Que ce soit avec le Real ou avec la Belgique".





Depuis Madrid, Eden Hazard a posé avec son trophée.

Voici le classement complet:

1. Eden Hazard (Chelsea/Real Madrid) - 458

2. Kevin De Bruyne (Manchester City) - 348

3. Romelu Lukaku (Manchester United/Inter Milan) - 248

4. Youri Tielemans (Leicester) - 87

5. Axel Witsel (Borussia Dortmund) - 78

6. Vincent Kompany (Manchester City) - 58

7. Dries Mertens (Naples) - 52

8. Divock Origi (Liverpool) - 51

9. Toby Alderweireld (Tottenham) - 50

10. Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach/Borussia Dortmund) - 49

11. Jan Vertonghen (Tottenham) - 44

12. Timothy Castagne (Atalanta) - 35

13. Thibaut Courtois (Real Madrid) - 26

14. Radja Nainggolan (Inter Milan/Cagliari) -20

15. Dodi Lukebakio (Fortuna Dusseldorf/Hertha BSC) et Benito Raman (Fortuna Dusseldorf/Schalke 04) 3

17. Thomas Meunier (Paris Saint-Germain), Dennis Praet (Sampdoria/Leicester) et Leandro Trossard (Brighton) - 2

20. Koen Casteels (VfL Wolfsburg) et Matz Sels (Strasbourg) - 1