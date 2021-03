Petit à petit, étape par étape. Axel Witsel a retiré en début de semaine la botte qui lui servait d'attelle. Il est désormais capable de marcher presque normalement et d'exercer une pression sur sa cheville. Sa revalidation entre donc dans une nouvelle phase puisque le Diable rouge peut à présent enchaîner les mouvements pour renforcer son pied et plus particulièrement son tendon d'Achille.

Il est encore trop tôt pour s'avancer sur une date de retour mais Axel Witsel entrevoit doucement déjà la saison prochaine avec le Borussia Dortmund. Une année décisive puisque son contrat arrivera à échéance en juin 2022. "La situation n'est pas facile", admet-il dans un entretien accordé au quotidien allemand Ruhr Nachrichten. "J'entamerai d'abord la pré-saison après une longue pause sans jouer. Ce que l'avenir m'apportera, je ne peux pas encore le dire. Si je peux rester à Dortmund, ce serait bien car je me sens bien ici au club et en ville. Mais il me reste encore un peu de temps pour me pencher sur la question du contrat. Revenir sur le terrain est beaucoup plus important dans l'immédiat."

"On aurait dit qu'un morceau de bois s'était brisé en deux"

Même si les souvenirs sont douloureux, le Liégeois a accepter de se confier sur ce fameux jour du 9 janvier qui a totalement bouleversé sa saison et même le reste de sa carrière. "On aurait dit qu'un morceau de bois s'était brisé en deux", raconte-t-il en évoquant le ressenti de la rupture de son tendon d'Achille. "J'ai voulu me tenir debout, mais le pied gauche ne répondait plus. Je n'étais plus en contact avec mon pied. Je voulais le soulever, mais il ne m'a pas obéi."

© DPA



Malgré cette épreuve, le milieu de terrain n'a jamais flanché. "À aucun moment, je n'ai songé à abandonner. J'ai toujours été positif. Mes pensées étaient et sont toujours de revenir à mon meilleur niveau. Je préfère avoir eu cette blessure maintenant, à 32 ans, plutôt qu'à 20 ans. Parce qu'en tant que jeune joueur, vous pourriez vous inquiéter et penser au futur de votre carrière. Je n'ai certainement plus dix ans devant moi dans le football professionnel mais je veux au moins encore jouer deux ou trois ans. Et je sais que je peux y parvenir."

Et comme un malheur ne vient jamais seul, Witsel a aussi dû traverser récemment l'épreuve du coronavirus. "Ma mère a été la première de notre famille à tomber malade, puis moi, puis ma femme enceinte et mes enfants", témoigne-t-il. Sa femme et ses enfants sont rapidement allés mieux. Lui a eu besoin de plus de temps. "J'avais de la fièvre et je me sentais fatigué, comme si je venais de jouer trois matchs de suite."

Le Diable rouge a passé dix jours en quarantaine avec un plâtre sur le pied. Mais ce n'est rien par rapport à ce que sa maman a subi. "Ma mère a dû se rendre à l'hôpital, en soins intensifs, où elle a reçu de l'oxygène. Son état ne s'est amélioré qu'au bout de dix jours. Aujourd'hui, elle est de retour à la maison et va beaucou mieux. Mais c'était terrible de devoir ressentir les effets désastreux qu'une infection corona peut avoir."