Frédéric Bleus et Kevin Sauvage

Passé par contre compétition à deux reprises en tant que joueur d’abord et ensuite comme coach, toujours du Standard, Ricardo Sa Pinto préface un huitième de finale qui sera forcément particulier pour lui.

Ricardo, vous avez assisté à la naissance du phénomène Cristiano Ronaldo au Sporting Lisbonne en 2002. Quels souvenirs gardez-vous de Cristiano Ronaldo ?

"Je le revois encore débarquer dans le vestiaire à 17 ans. On a directement compris qu’il était différent des autres jeunes, qu’il était différent. Il avait un talent incroyable. Et que dire de sa mentalité? Depuis ses débuts, il a montré son goût du travail et sa soif d’apprendre. il faisait des heures supplémentaires à l’entraînement pour améliorer ses frappes, ses dribbles. Il n’avait qu’une obsession : devenir meilleur."



(...)