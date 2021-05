Alexis Saelemaekers sort d'une excellente saison avec le Milan AC, qui retrouvera la C1 après sept ans d'absence. Pour autant, l'ex-Anderlechtois n'a pas réussi à se faire une place parmi les 26 Diables rappelés par Martinez pour l'Euro.





A quel point êtes-vous déçu par votre non-sélection avec les Diables ?

"Si le coach ne m’a pas pris, c’est qu’il a ses raisons. Je vais continuer à bosser à Milan pour lui prouver que j’ai ma place. Il y a la Ligue des Nations en octobre, la Coupe du monde au Qatar l’année prochaine. Ce sont d’autres grands rendez-vous."

Vous avez eu un contact avec Roberto Martinez ? Vous êtes quand même dans la liste des réservistes.

"Non. J’imagine qu’il m’expliquera ça la prochaine fois où je serai sélectionné. Je ne connais pas les raisons, mais j’imagine qu’il veut garder son groupe en place. Un nouveau, ça peut parfois perturber un équilibre. Je peux comprendre. Maintenant, je vais prendre des vacances et ça me fera du bien après une saison aussi intense."





>> Retrouvez l'interview complète du Diable rouge <<