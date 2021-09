23 Diables rouges - dont 3 gardiens - se sont entraînés dans le Centralnyi Stadium de Kazan, un stade typiquement soviétique qui sera vide ce mercredi.

Axel Witsel et Yannick Carrasco sont rentrés dans leur club. Alexis Saelemaekers (pour son premier but, contre la Tchéquie) et Albert Sambi Lokonga (pour son premier match, contre l’Estonie) se sont pris des gifles avant l’entraînement.