Il y avait presque un an que Saelemaekers n’avait plus inscrit un but pour les Rossoneri.

Muet depuis le 20 décembre 2020 avec Milan, ses détracteurs lui reprochaient logiquement son manque d’efficacité devant le but. L’ancien Anderlechtois a parfaitement répondu aux critiques en inscrivant le deuxième des siens contre Salernitana lors de la seizième journée de Serie A. Décalé sur le côté droit, l’ailier a envoyé une frappe imparable du pied gauche directement dans le but de Belec. Non seulement buteur, le piston des Diables a réalisé un match plein. Deux passes clés et trois dribbles réussis sur ses trois tentés. Il a aussi réalisé son job défensif à la perfection (deux duels aériens remportés et deux tacles réussis sur trois).

Une prestation qui a donné le sourire au jeune joueur. "Nous avons bien joué. Je suis heureux pour mon premier but, j’ai dû l’attendre longtemps cette saison." Grâce à cette nouvelle victoire, l’AC reprend la tête de Serie A et profite du faux pas napolitain contre l’Atalanta (2-3).