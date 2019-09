Surprise dans le camp belge: c'est Kevin De Bruyne et non pas Jan Vertonghen qui porte le brassard de capitaine.



Hier, De Bruyne partait de l'idée que Vertonghen serait capitaine, en l'absence de Hazard er Kompany. "Jan est plus âgé que moi, ce serait logique", disait-il. Mais Martinez en a décidé autrement. En ce moment, De Bruyne porte aussi le brassard à Manchester City.