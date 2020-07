Deux ans après avoir faire pleurer toute la Belgique, Samuel Umtiti enchaîne les misères. A seulement 26 ans, la carrière du défenseur français a connu un sérieux coup d’arrêt depuis son titre mondial, plombée par un genou fragilisé. Comme si les dieux du foot avaient décidé de lui faire payer ce qu'il avait fait endurer à tout un pays...

Que se serait-il passé si Samuel Umtiti n’avait jamais participé à ce maudit France – Belgique ? Personne ne pourra jamais répondre à cette question. Et à vrai dire, on préférerait presque ne pas y penser. Le joueur du Barça aurait pourtant très bien pu ne jamais figurer sur la pelouse de Saint-Pétersbourg ce fameux 10 juillet 2018. La faute à un genou contre lequel il a lutté pendant tout le tournoi et qui continue de lui causer bien des soucis.

Vingt-quatre mois plus tard, Umtiti a certes soulevé le plus prestigieux des trophées avec les Bleus, mais il n’a jamais vraiment retrouvé son meilleur niveau, qui faisait de lui l’un des meilleurs défenseurs du monde il n'y a pas si longtemps.