Le tweet le plus attendu de la planète football est tombé. Ce vendredi soir, à 22h01, heure belge. "Comunicado Oficial : @hazardeden10. #WelcomeHazard | #Real Madrid" .

Il est venu sceller une information qui ne faisait plus l’ombre d’un doute depuis plusieurs jours voire semaines : Eden Hazard quitte Chelsea après sept ans (352 matches, 110 buts, 91 assists) et sera un joueur du Real Madrid de Zinedine Zidane la saison prochaine.

Une consécration pour le Brainois de 28 ans, qui n’avait jamais caché son désir de jouer pour les Merengue, comme le rappelait Christian Benteke, son grand pote, jeudi en conférence de presse. "Depuis qu’il a douze ans, Eden rêve de jouer à la Maison Blanche".

Cette fois, il y est. La troisième tentative aura été la bonne. Après avoir flirté à deux reprises avec le Real, qui le voulait déjà en 2017 et l’été dernier, Hazard va devenir un galactique (il sera présenté à Santiago Bernabeu en grande pompe le jeudi 13 juin après avoir passé la traditionnelle visite médicale).

Après une saga qui aura duré de nombreuses semaines. Et durant laquelle le Belge aurait montré toute sa correction, en ne forçant jamais son départ, malgré une envie évidente.

Refuser ce bras de fer avec Chelsea, avec qui il a été phénoménal cette saison alors que les Blues avaient refusé de le laisser partir l’été dernier, montre également toute la classe d’Eden, qui n’a jamais eu pour habitude d’entrer en conflit avec qui que ce soit.

Ce qui est évidemment respectable dans un monde où l’ego et l’argent sont légion. Car d’argent, il en est évidemment question dans cette transaction qui s’est faite pour la somme de 100 millions d’euros (avec des bonus pouvant atteindre 40 millions supplémentaires).

En paraphant un contrat de cinq ans avec les Merengue (jusqu’en juin 2024), Eden Hazard s’est également assuré un salaire fou qui avoisinerait 11 millions par saison. Mais pour le Brainois, ce transfert au Real Madrid n’a jamais été une question d’argent. "Eden ne comprend pas pourquoi il gagne autant d’argent, il m’a déjà dit, je n’ai pas besoin de tant", rappelait il y a dix jours Yves Makalambay.

Preuve que pour Hazard, c’est juste une question de passion. Qu’il va désormais exercer dans "le plus grand club du monde", dixit Thibaut Courtois, qui a félicité son nouvel équipier sur les réseaux sociaux. Dans le club de ses rêves. Sous les ordres de son idole Zizou. Et avec le numéro 7, celui que portait Cristiano Ronaldo, à qui il va devoir succéder en tant que leader technique du Real Madrid. C’est dire l’ampleur du défi qui l’attend. Mais il en faut plus pour lui faire peur.

Bonne chance, Eden.