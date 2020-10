La rencontre de ce jeudi se jouera sans les stars habituelles. Mais elle sera un avant-goût de la génération des Diables de demain.

Il n’a l’air de rien, comme ça. Positionné avant deux rencontres de Ligue des Nations (en Angleterre puis en Islande), le match amical entre la Belgique et la Côte d’Ivoire n’est pas le plus sexy du monde sur le papier. Et il embête les entraîneurs de nombreux clubs, mécontents de voir trois matchs internationaux s’enchaîner dans un calendrier déjà surchargé suite à la crise sanitaire. Mais ce match anodin en apparence pourrait pourtant devenir l’un des plus importants de l’ère Roberto Martinez.

(...)