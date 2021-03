Sans Lukaku, Hazard et Witsel mais avec des surprises ? Suivez la sélection de Roberto Martinez en direct dès midi Diables Rouges N. Ch. Privé de plusieurs joueurs, le sélectionneur des Diables a déjà annoncé qu'il s'appuiera sur un large groupe pour les rencontres face au pays de Galles, la République tchèque et la Biélorussie. © Belga

Ces trois rencontres ressemblent à une préparation idéale en vue de l'Euro mais elles sont surtout les trois premières de la campagne qualificative pour le Mondial 2022. Et au vu des nombreux absents, Lukaku, Hazard et Witsel en tête, les Diables rouges devront s'appliquer pour éviter une mauvaise surprise en ce début de campagne.



La sélection de ce vendredi midi sera d'autant plus importante qu'elle permettra d'y voir plus clair sur les intentions du sélectionneur en vue de sa liste des 23 pour l'Euro qui débutera le 11 juin prochain.