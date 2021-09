Contrairement aux journalistes, partis ce lundi pour Kazan, les Diables rouges arriveront ce mardi à 14 h 30 dans la ville où ils ont écrit la plus belle page de leur récente histoire. Le 6 juillet 2018, la Belgique avait éliminé le Brésil dans la Kazan Arena.

Ce match contre la Biélorussie aura lieu dans le plus ancien Tsentralnyi Stadium, qui peut accueillir 30 000 spectateurs. Seulement, on retourne temporairement aux anciennes (et mauvaises) habitudes, à Kazan, vu que le match se jouera à huis clos.

Les Diables devront également s’habituer aux conditions météorologiques. Alors que l’été s’est enfin installé en Belgique (il va faire 27 degrés, ce mardi), il fait frisquet dans la capitale du Tartastan, la république à l’ouest de la Russie. Lors de notre arrivée, lundi soir à 20 h 30, il faisait 7 degrés. Mardi, les températures minimales ne dépasseront pas les 3 degrés.

Pour rappel : la Biélorussie joue en Russie (Kazan est à 1 400 kilomètres de Minsk, la capitale de la Biélorussie) en raison des frictions avec les pays occidentaux. Le 24 mai, l’Union européenne avait décidé de suspendre le trafic aérien avec la Biélorussie à la suite du détournement de l’avion dans lequel se trouvait le journaliste Roman Protessevich. Depuis lors, ce militant de l’opposition est prisonnier politique.

Contrairement aux pays de la Communauté européenne, la Russie n’a pas imposé de sanctions envers la Biélorussie.