C’est indéniable : le plus grand challenge de Brendan Rodgers cette saison, c’est de trouver un moyen de marquer quand Jamie Vardy et Youri Tielemans ne sont pas sur le terrain. Le duo est impressionnant mais vu le rythme des matchs, l’entraîneur des Foxes ne souhaite pas prendre de risques avec ses stars.

Résultat : ils ont débuté sur le banc ce déplacement chez Christian Benteke et Michy Batshuayi (90 minutes sur le banc). Et comme on pouvait s’y attendre, Leicester a eu du mal à trouver le chemin des filets. Le dauphin de Liverpool était d’ailleurs mené (1-0) et Brendan Rodgers n’a eu d’autre choix, pour éviter une 6e défaite en Premier League, que de faire monter Youri Tielemans et Jamie Vardy. Hasard ou coïncidence, après cette double montée, le jeu des Foxes semblait plus fluide et Barnes sauvait les meubles et le point du match nul.

Plus que jamais, la "Tielemans dépendance" est de plus en plus grande à Leicester.