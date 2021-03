Santiago Cañizares, l'ancienne légende du Real: "Maintenant qu’Hazard a touché le fond, il doit repartir de zéro" Diables RougesInterview Antoine Simonneau © Reporters | Instagram

Même s’il est dur, Santiago Cañizares croit en un rebond du Brainois : "Je suis sûr que tout le monde va à nouveau l’aduler."



Avant le derby madrilène entre l’Atlético et le Real de ce dimanche, Santiago Cañizares s’est longuement confié à La DH. L’ancien gardien de but des Merengues et de la sélection espagnole, aujourd’hui consultant, en a profité pour analyser les performances et l’évolution de Thibaut Courtois, d’Eden Hazard et de Yannick Carrasco à l’aube de ce match capital dans la course au titre de champion d’Espagne.



(...)