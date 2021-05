Une saison exceptionnelle ! Voila comment on pourrait résumer la deuxième saison à l'Inter Milan de Romelu Lukaku. Pour le Corriere della Serra, le joueur est revenu sur les faits marquants qui ont permis à l'Inter d'arracher le titre.

Big Rom, le meilleur joueur d'Italie?

Avec 21 goals et 9 passes décisives en Serie A, l'attaquant a une incidence considérable sur le titre emporté par l'Inter Milan. Le Scudetto le propulse-t-il comme meilleur élément de Serie A? Le colosse n'a pas voulu tirer la couverture sur lui. "Le titre appartient à toute l'équipe, au club et aux supporters. Mais pas à moi" a-t-il sobrement commencé. "Je ne me considère pas comme le meilleur joueur. Selon moi, je suis juste quelqu'un qui aide l'équipe à gagner. Et qui se met toujours à disposition de l'entraîneur. Tout le groupe s'est amélioré au long de la saison. Désormais, nous pouvons espérer que ce degré d'exigence supplémentaire nous apportera d'autres trophées."

Sa relation avec Conte

Avant son arrivée à l'Inter, la carrière du Diable rouge connaissait un coup de moins bien à Manchester United. Antonio Conte lui a permis de se relancer. Forcément, des liens forts se sont vite tissés entre les deux hommes. "Le jour où l'entraîneur a signé, je lui ai envoyé un message: 'je viens'. En Angleterre, je voulais déjà évoluer sous ses ordres à Chelsea. Jouer pour l'Inter a toujours été un rêve. Maintenant, je suis avec le coach qui, pour moi, est le meilleur au monde."

Pour Big Rom', c'est le souci du détail du bouillant italien qui fait la différence. "Sur le terrain, nous n'avons jamais de surprise. Nous sommes prêts à tout pour gagner. Lors de cette première saison, nous avons fini deuxièmes en championnat et avons perdu la finale d'Europa League. Ces deux échecs ne nous ont pas abattus. Cela a encore décuplé notre motivation."

La bagarre avec Zlatan, l'arrivée du Mou

Autre fait marquant de la saison: son altercation avec Ibrahimovic. Romel est revenu sur leur relation tumultueuse. "C'est un grand joueur. Il a gagné partout où il est passé et a marqué plus de 500 buts. La Serie A a besoin de joueur de ce niveau." Pour Big Rom' c'est plutôt l'homme qui pose problème. "Jusqu'à Manchester, nous avions une bonne entente. Je pense qu'Ibrahimovic veut gagner pour lui-même. Ronaldo veut gagner pour la Juve. Tandis que moi je veux gagner pour l'Inter. Voici la différence entre nous."

Malgré cette relation tendue, Big Rom estime que "la Serie A a besoin de joueur comme lui pour grandir." Et il voit même d'un bon oeil l'arrivée d'un certain José Mourinho. Une autre personnalité qui possède un passif avec le Diable. "C'est une très bonne chose. Que ce soit pour la notoriété du championnat comme pour le niveau qui va encore s'élever", affirme-t-il.

Son avenir: la vie en bleu et noir

Après une saison si prolifique, l'attaquant est forcément courtisé. Des bruits de couloirs dont il se moque éperdument. "Les rumeurs ne me touchent plus. Auparavant, cela pouvait me déstabiliser. Car quand on est jeune, on pense différemment. Jeudi prochain, j'aurai 28 ans. Je suis beaucoup plus mature"

L'occasion aussi d'affirmer qu'il sera Nerrazzuro l'an prochain. "Dans ma tête, je suis convaincu que je me trouve dans une équipe qui peut réaliser de grandes choses pour grandir à nouveau." Avec un certain Antonio Conte. "Nous avons la même vision du foot. Toute l'équipe le suit et nous voulons ouvrir un nouveau cycle à l'Inter Milan."

Lors de l'annonce du titre, le joueur n'a pas pu résister à aller célébrer le sacre dans les rues de Milan. Là aussi, une relation forte s'est créée avec les supporters. "Depuis que j'ai atterri ici, je m'y suis senti comme chez moi. L'amour des fans m'a fait comprendre que c'était le début d'une belle histoire. Cela faisait trop longtemps que les supporters n'avaient pas remporté un trophée qu'ils méritent. Je voulais le vivre avec le peuple."

Une nouvelle marque d'affection qui démontre à ceux qui en doutaient qu'il souhaite bel et bien continuer son idylle à l'Inter.