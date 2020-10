Les deux défenseurs centraux sont appelés à disputer la rencontre amicale face à la Côte d'Ivoire avant de rejoindre la sélection espoirs pour les rencontres déterminantes face au Pays de Galles et en Moldavie pour les qualifications de l'Euro Espoirs 2021. "On veut faire un 6/6 pour aller faire quelque chose de grand là-bas l'été prochain. C'est une chance de pouvoir jouer avec les A avant. On va essayer de se montrer, c'est l'occasion d'apprendre et de pouvoir s'entraîner avec un groupe talentueux où certains figurent parmis les meilleurs au monde", confie Sebastiaan Bornauw.



A 21 ans, le joueur de Cologne va découvrir les joies de la sélection alors qu'il y a un an, il était devenu indésirable du côté de Neerpede. "Mon départ en Allemagne m'a permis de faire de meilleurs choix sur le terrain tant d'un point de vue défensif que offensif. Je n'ai plus le droit à l'erreur en Bundesliga car tout va plus vite. Cela m'a aidé d'aller là-bas. J'ai fait le bon pas", explique-t-il.



L'ancien Anderlechtois qui a appris sa sélection "sur son vélo par un appel de ma compagne" espère prendre la relève d'une génération qui commence à vieillir. "Ca sera difficile de l'égaler mais il y a du talent et pas que chez les espoirs mais aussi dans les catégories de jeunes. A nous de montrer que l'on peut continuer à grandir et tout donner pour y arriver."

"C'est une belle semaine pour moi"

Des propos confirmés par Vanheusden : "Ils ont mis la barre très haut mais on va tout faire pour les égaler. C'est un beau geste du sélectionneur de nous avoir appelé. Nous avons l'occasion de prouver notre valeur. Ce n'est pas une pression d'incarner la relève. On va apprendre à leurs côtés pour l'instant. Je suis aussi impatient de travailler avec Lukaku."

Pour le nouveau capitaine du Standard, la sélection nationale est la consécration d'un début de saison parfait. "C'était déjà une belle semaine pour moi entre la Coupe d'Europe, Charleroi et les Diables. Ca m'a fait du bien d'avoir le brassard. C'est une fierté. Je me sens vraiment bien cette saison. C'est la première fois en trois ans que j'ai pu réalisé une préparation correcte. Je me suis bien remis de mes deux blessures au genou. Je me sens en parfaite forme."

De bon augure pour l'avenir de nos Diables Rouges.