Si le sélectionneur national jouit habituellement de l'embarras du choix, la donne est nettement différente cette fois-ci, notamment à cause des différents reports des compétitions causées par la pandémie de Covid-19.

Effectivement, de nombreux Diables Rouges ne sont pas encore en bonne condition physique. Si certains ont déjà repris le chemin des terrains, ce n'est pas le cas de tous. Néanmoins, la fédération a travaillé en étroite collaboration avec les clubs pour que les joueurs soient prêts. Mais ce n'est pas gagné. Dès lors, Roberto Martinez pourrait bien donner lieu à une sélection pleine de surprises.

Chez les gardiens, Sels est blessé. En défense, il faudra faire sans Kompany, qui a raccroché les crampons. Vermaelen est incertain.

Tout comme Meunier gêné par une blessure encourue en préparation avec Dortmund. Castagne, Carrasco et Thorgan Hazard devraient en être.

Au milieu, le sélectionneur pourrait rencontrer des problèmes de sélection tant l'état physique des joueurs évoluant en Premier League (De Bruyne, Tielemans, Praet, Dendoncker) est entouré d'un point d'interrogation. Il pourra néanmoins compter sur Witsel et Vanaken, tous deux prêts physiquement.

Devant, Lukaku et Mertens devraient être disponibles. Eden Hazard, au même titre que Courtois, n'a pas encore repris les entraînements. Origi, Batshuayi et Benteke, non plus.