Grâce à une simulation statistique du tournoi, les Diables possèdent... 29% de chances de remporter le tournoi. "Nous avons examiné tous les résultats entre les équipes participantes depuis la Seconde Guerre mondiale" explique le chercheur Pieter Robberechtsde. Cette étude signifie également que la Belgique possède... 71% de chances également de ne pas remporter l'Euro.

Robberechtsde a expliqué le fonctionnement des recherches. "Par exemple, si la Belgique avait gagné un match contre la Slovénie, elle aurait obtenu un certain nombre de points supplémentaires. Si elle avait gagné contre la France, la Belgique aurait obtenu davantage de points, car la France est une meilleure équipe que la Slovénie. En cas de défaite, la France et la Slovénie obtiendraient alors des points négatifs. Toutes ces additions et soustractions ont été enregistrées dans une grande base de données coordonnée avec un programme informatique, piloté par l’intelligence artificielle."

Selon les scientifiques, la France et l'Espagne ont toutes deux 14% de chances de gagner le tournoi. L'Italie et le Portugal en ont 9, tandis que le Danemark et l'Angleterre ont respectivement 7 et 6% de chances de gagner le tournoi.