Au moment où retentira l’hymne de la Ligue des champions, Timothy Castagne chantonnera un petit peu comme il le fait depuis le début de la saison. Lui comme l’Atalanta ont fait de la découverte de la reine des compétitions une réussite avec cette place en huitièmes contre Valence acquise après un renversement de situation inédit.

Dans un long entretien accordé à Vincenzo Ciuro qui sera diffusé sur Proximus Sports ce mercredi soir, le Diable a tracé les contours d’une année réussie: "Retrouver mon niveau et être encore plus fort même pour faire quelque chose de bien en club et à l’Euro." Loin de se sentir installé en sélection, le Gaumais, qui a totalement récupéré de ses soucis au genou nés de son opération en août, se sait à un tournant de sa carrière. Et il l’aborde avec ambition.

Timothy, ne pas vous imaginer à l’Euro sur base de ce que vous avez montré paraît difficile. Avez-vous eu des garanties de la part de Roberto Martinez ?