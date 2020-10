Thibaut Courtois ne disputera aucun des trois matches des Diables Rouges, lui qui a été déclaré "pas prêt physiquement", après un contrôle médical réalisé par le staff des Diables Rouges. Dès lors, La Pieuvre est priée de rentrer à Madrid pour poursuivre sa convalescence. Il y rejoint donc Eden Hazard, également blessé et resté en capitale espagnole.

Et c'est Simon Mignolet qui va profiter de cette absence pour augmenter son temps de jeu avec la sélection belge. Il en a déjà eu l'occasion contre le Danemark et l'Islande (il avait remplacé Kasteels, blessé) début septembre. Avant cela, c'est lui qui avait disputé la dernière rencontre de qualification pour l'Euro 2020 face à Chypre en novembre 2019.

Il en est donc à trois matches de suite dans les cages des Diables Rouges et bientôt six après les trois rencontres qui pointent le bout de leur nez.

Et pour Mignolet, disputer six rencontres de suite au goal remonte à loin. Il faut remonter à ... juin 2011 pour retrouver le premier des six matchs consécutifs joués pas les Belges avec Mignolet dans les cages. Ce jour-là, la Belgique était entraînée par Georges Leekens et les trois attaquants de pointe du noyau étaient... Marvin Ogunjimi, Jelle Vossen et Bjorn Vleminckx...

Ensuite Mignolet disputera un amical contre la Slovénie, un autre contre les USA et trois matchs de qualification à l'Euro 2012 face à l'Azebaidjan, au Kazakhstan et à l'Allemagne. A cette époque, Thibaut Courtois était encore sur le banc.