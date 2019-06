Après six saisons à Liverpool, c’est peut-être le moment pour Simon Mignolet de se trouver un autre défi.

"Je n’y réfléchis pas pour le moment", dit le Trudonnaire. "Vu qu’on joue la finale, je me suis focalisé sur les entraînements. On parle beaucoup de mon avenir, mais je n’y songerai qu’après les matchs en équipe nationale. Je ne me tracasse pas."

Et si Vincent Kompany téléphone au nom d’Anderlecht ? "(Rires) Je n’ai pas encore pensé à cela non plus. Une chose est sûre : Vincent est le personnage idéal pour combiner deux fonctions. Je savais qu’il suivait des cours d’entraîneur. En plus de cela, il faisait plein de trucs hors du football. Il a l’habitude et la capacité de se focaliser sur plusieurs choses."