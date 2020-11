Courtois 5

Une soirée qu’il voudra oublier au plus vite, vu son énorme bourde sur le second but danois. Impuissant sur le 1-0, le coup de tête de Wind était trop bien placé. A fait deux très bons arrêts face à Braithwaite, mais tout le monde se souviendra évidemment du ballon qui est passé sous sa semelle, même si la passe de Chadli n’était pas très facile à négocier.

Alderweireld 6,5

Il a commencé le match avec un ballon en retrait de la tête qui a failli coûter cher. Il avait du mal à trouver des coéquipiers libres et il n’a pas toujours bien jugé la trajectoire du ballon sur des longues balles danoises. Beaucoup plus à l’aise après le 2-1.

Denayer 7