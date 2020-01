Le Belge semble clair : il veut voir Roberto Martinez rester à la tête des Diables après l'Euro 2020.

Le nom du sélectionneur national des Diables après l'Euro 2020 n'est pas encore connu. Pourquoi ? C'est bien simple. Comme nous vous l'expliquions il y a quelques jours, les dirigeants de la Fédération ne savent pas encore s'ils vont tenter de prolonger le contrat de Roberto Martinez avant ou après l'Euro 2020.

Nielsen Sport a, suite à ce dilemme posé par l'Union Belge, décidé de mener une étude auprès de l'opinion public pour déterminer ce que le Belge voulait. A la question "Souhaitez-vous voir Roberto Martinez être prolongé à la tête des Diables", vous êtes 67% à répondre par l'affirmative. 25% des personnes interrogées ont souhaité ne pas livrer leur avis et seulement 9% de ce panel ne souhaite pas voir le sélectionneur espagnol à la tête des Diables après l'Euro 2020.

© Nielsen Sport



© Nielsen Sport



Cette étude a été réalisée sur un échantillon de 2 000 personnes et représentatif de la population belge. Le même sondage a été réalisé uniquement avec des fans des Diables Rouges. Les résultats tournent encore plus en faveur de Roberto Martinez puisque là, c'est 75% de l'opinion qui souhaite voir le sélectionneur tenir sa place sur le banc de l'effectif classé à la première position du ranking mondial. 7% sont contre et 18% ne donnent pas leur opinion.