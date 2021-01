Le Diable ne doute absolument pas de ses qualités et de son retour au premier plan.

"Médiocre", "un naufrage", "de mal en pis", "il n’a pas sa place dans cette équipe", "il ne mérite pas de jouer au Real Madrid"… Voici la liste non exhaustive des critiques qui se sont abattues sur Eden Hazard récemment. À chaque prestation du Diable, l’attente et l’exaspération des médias et supporters madrilènes se font plus pressantes. Dans des sondages d’opinion réalisés par les quotidiens sportifs espagnols, 60 % des sondés souhaitent que le Real vende Hazard dès ce mercato hivernal.

(...)