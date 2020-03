Pierre Cornez, le porte-parole de la fédération l'a précisé au micro de nos confrères de la RTBF.

Le stage des Diables rouges prévus au Qatar lors du prochain rassemblement international a d'ores et déjà été annulé. Si le rassemblement est en danger, il n'a pas encore été officiellement annulé et la fédération réfléchit à un plan B.

Au Qatar, les Diables auraient dû disputer deux rencontres amicales face au Portugal et à la Suisse. Deux matchs bien évidemment annulés mais les (quelques) supporters qui devaient faire le déplacement seront remboursés intégralement comme l'a précisé le porte-parole de la fédération, Pierre Cornez au micro de la RTBF ce matin : "Tous les supporters qui voulaient se rendre au Qatar seront automatiquement remboursés (prix des tickets). Il y avait une trentaine de supporters, la commande a eu lieu via l’intermédiaire du fan club 1895, tous les supporters seront intégralement remboursés. On faisait office d’intermédiaire entre l’UEFA, qui organisait le tournoi, et les supporters."