Ancien Diable rouge avec qui il a participé à la Coupe du monde 1998, Gordan Vidovic reste très attaché au Hainaut vingt ans après.

Son nom évoque les douces réminiscences d’un Excelsior qui faisait trembler les plus grands clubs du Royaume. Personne ne se déplaçait au Canonnier l’esprit tranquille et les jambes des adversaires tremblaient dans ce chaudron devenu malheureusement bien trop calme deux décennies plus tard. Au contraire de son club fétiche, Gordan Vidovic n’a pas changé. Resté fidèle à une région qu’il affectionne tant, l’international belge s’est installé il y a quelques années sur les hauteurs de Saint-Sauveur dans le Hainaut.

La silhouette est restée fine comme au bon vieux temps à l’instar de son franc-parler. Vingt ans plus tard, l’ancien mouscronnois revient sur un parcours marqué par un exil, à peine majeur, à la suite de la guerre en Bosnie et ponctué de la plus belle des manières par une participation à une Coupe du monde avec la Belgique.