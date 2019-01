Ce mercredi soir, TF1 diffusait un documentaire revenant sur le sacre des Bleus à la Coupe du Monde.





On peut y voir le parcours de la France, de leur entrée en matière jusqu'à la finale remportée contre la Croatie. L'émission a du rappeler de bons souvenirs aux Français et des cauchemars aux Belges.





Stéphane Pauwels a, en tout les cas, apprécié le travail effectué. Il a tenu à féliciter Frédéric Calenge, le réaliser du documentaire. Il s'est exprimé à travers un tweet: "Quel documentaire @FredCalenge et quelle équipe de France ! Qui peut encore douter ? Didier Deschamps a été au dessus : coaching-management et calme dans les moments compliqués… Parole de Belge. Fier du parcours des Diables mais les Français ont été monstrueux d’abnégation et d’esprit collectif " publiait-il.

Pas sur que tous les pensent comme lui.