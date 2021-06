Ne dit-on pas qu’il faut éliminer les meilleurs pour être le meilleur ? Cristiano Ronaldo, le seul quintuple Ballon d’or européen, et la sélection championne d’Europe en titre seront les adversaires de la Belgique le dimanche 27 juin. Coup de projecteur sur l’équipe qui a malmené la France ce mercredi soir.

La phase de groupe : les montagnes russes

Une victoire construite en fin de match face à une Hongrie accrocheuse (3-0), une petite débâcle face à une solide équipe d’Allemagne (2-4) puis un match abordé sans complexe face aux Bleus avant de perdre les commandes (2-2).

La Seleção a montré ses atouts et ses faiblesses durant cette phase de poule. Très talentueuse et capable d’éclairs tranchants, elle peut aussi se laisser facilement battre défensivement (7 buts marqués et 6 encaissés dans cet Euro).

Le style de jeu : un 4-3-3 joueur