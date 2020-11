Les Diables Rouges tenteront de battre les Three Lions ce dimanche pour réaliser la bonne opération au classement de la poule qualificative pour le 'Final 4' de la Nations League.

Lors de chaque rassemblement, les supporters ont l'occasion d'assister à l'un ou l'autre entraînement ouvert au public. A cause du coronavirus, ce n'est pas possible pour cette nouvelle salve de match de l'équipe nationale. Mais l'Union belge a trouvé une solution pour que les supporters puissent, d'une certaine manière, vivre l'entrainement du jour.

Et cette fois, ils le verront comme jamais ils ne l'ont vu auparavant. Une caméra sera fixée sur la poitrine de trois joueurs. Les heureux élus sont Axel Witsel, Michy Batshuayi et Youri Tielemans. Cette expérience, nommée #FrontRow, est possible via le partenariat de Bednet et ClassContact, deux organismes permettant aux enfants malades de suivre un enseignement à distance.

Mais ce n'est pas tout, un autre Diable sera présent, et non pas des moindres. Le capitaine habituel de la sélection, Eden Hazard, actuellement en quarantaine à Madrid après avoir été contrôlé positif au Covid-19, commentera ces images.

"Je suis actuellement en quarantaine chez moi à cause du Covid-19", relate le Brainois via un communiqué de l’Union belge. "Je ne peux donc pas être présent à l’entraînement. Mais je pourrai tout de même le suivre à distance, comme les enfants malades de Bednet et ClassContact. Ces organisations font en sorte que les jeunes malades de longue durée ne restent pas sur la touche, mais puissent suivre les cours et tout le reste. Notre équipe les soutient de tout cœur, surtout durant cette période difficile."

Pour pouvoir suivre l'entraînement, il faut cliquer ici dès 17h30.