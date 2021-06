Belgique-Croatie sera le deuxième et dernier match de préparation des Diables rouges à l'Euro, ce dimanche à 20h45. L'occasion pour les Belges de se remettre en confiance après le nul décevant contre la Grèce et, surtout, de glaner du temps de jeu bien nécessaire quand on est en quête de sa meilleure forme.Roberto Martinez fera le point sur les blessés et pourrait laisser filtrer de nouveaux indices sur son onze de base, tandis que Toby Alderweireld sera probablement interrogé sur les problèmes défensifs de l'équipe.