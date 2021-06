Voilà déjà un bon indice sur le onze de base qu'alignera Roberto Martinez face à la Grèce. Simon Mignolet étant présent à la conférence de presse d'avant match, il y a fort à parier que le portier brugeois sera dans les buts pour cette première rencontre de préparation, jeudi à 20h45.Cette conférence de presse sera l'occasion d'en savoir plus sur l'état de forme de chaque joueur, et notamment de ceux qui reviennent de blessure: Axel Witsel et Eden Hazard. Roberto Martinez pourrait également donner des nouvelles de Kevin De Bruyne, qui rejoindra le groupe ce lundi.