Vertonghen sera interrogé sur la défense vieillissante et en proie aux soucis physiques et de sa probable association avec Vermaelen







Suivez la conférence de presse de Vertonghen et Mertens en direct dès 16h45:





Avec la blessure de De Bruyne et la méforme d'Eden Hazard qui a encore confié "ne pas être à 100%" ce jeudi, Mertens évoquera forcément le secteur offensif et ses chances d'être titulaire samedi.

Après Carrasco et Dendoncker ce mercredi, c'est au tour de Vertonghen et Mertens de passer en conférence de presse. Le défenseur et l'ailier répondront aux questions des journalistes à 48 heures de l'entrée en lice de la Belgique dans la compétition. Une rencontre arbitrée par Antonio Mateu Lahoz