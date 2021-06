Au lendemain des conférences de presse d'Eden Hazard et Roberto Martinez, ce sont Timothy Castagne et Jérémy Doku qui feront face aux médias. L'occasion pour les deux joueurs d'évoquer leur saison respective avec Leicester et Rennes mais aussi la perspective d'un Euro pour lequel Roberto Martinez comptera très certainement sur eux.L'ancien Genkois et l'ancien Anderlechtois pourraient d'ailleurs recevoir du temps de jeu dès ce jeudi, contre la Grèce.