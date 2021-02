Qualifiées pour le prochain Championnat d’Europe, les Red Flames jouent le 18 et le 21 février contre les Pays-Bas et l’Allemagne en amical dans le cadre de leur campagne de candidature conjointe en vue de l’organisation du Mondial 2027. Ces deux matches seront à nouveau à regarder sur Club RTL, devenu le lieu de rendez-vous des supporters depuis 2019 et un amical contre l’Angleterre.

Sur la chaîne privée, l’investissement consenti pour l’équipe nationale dames reste une belle satisfaction en termes de produit et d’audience, prouvant le potentiel de la "marque" Red Flames. "On est effectivement content", se réjouit Bruno De Roy, RTL Sport Production Manager. "L’audience des Red Flames se stabilise au fur et à mesure et on constate que certains matches présentent les mêmes statistiques d’audience que des matches de Coupe de Belgique. Les gens sont au rendez-vous à chaque match."