Roberto Martinez a toujours mis un point d'honneur à valoriser la Pro League. On le voit avec la double titularisation de Vanaken lors de ce rassemblement de septembre. Le Catalan veut aussi donner de la continuité chez les Diables. Il n'est plus question de revivre le trou d'air que la Belgique a connu entre 2002 et 2014.

Pour cela, le sélectionneur incorpore systématiquement des petits jeunes à son groupe. C'est le cas notamment de Jérémy Doku pendant l'Euro. Blessé, celui qui fait désormais partie intégrante de la sélection était présent à l'Euro mais absent pour ce rassemblement. Martinez a donc misé sur deux autres jeunes avec Yari Verschaeren et Charles De Ketelaere. Les deux milieux offensifs étaient avec la sélection des espoirs lors de la belle victoire en Turquie la semaine dernière (0-3).

Dans une interview donnée à la RTBF, on apprend qu'un troisième joueur des U21 aurait pu monter chez les A. Il s'agit d'Hugo Siquet. Le latéral droit, très bon depuis son éclosion il y a plus d'un an, devait rejoindre les Diables à Kazan. Mais un problème administratif a retardé sa sélection: "C'était trop juste pour avoir un visa, sinon Hugo serait avec nous", a précisé Martinez.

"Tous les jeunes joueurs doivent savoir que la porte de l'équipe nationale leur est ouverte s'ils livrent de bonnes prestations avec les U21" a ajouté le sélectionneur. Preuve que si le joueur du Standard continue à performer avec son club et qu'il fait de même avec les espoirs, il recevra bientôt sa chance. Un signal positif.