Tadej Pogacar, le vainqueur du Tour de France, est un fan absolu d'un Diable rouge: "J'adore sa façon de jouer" Diables Rouges N. Ch. Interrogé par le site officiel de la FIFA en marge du trophée du meilleur joueur FIFA de l'année, le Slovène a déclaré sa flamme à Kevin De Bruyne. © Belga

En ce moment, les internautes peuvent voter pour le meilleur joueur FIFA de l'année (prix qui sera remis le 17 décembre prochain) en désignant leurs trois footballeurs préférés. Un vote auquel a pris part le vainqueur du dernier Tour de France, Tadej Pogacar.



Le Slovène n'a évidemment pas caché avoir réservé quelques points à son compatriote Jan Oblak, l'excellent gardien de l'Atlético Madrid. Mais sa préférence va à un Diable rouge: "Moi, je voterais pour Kevin de Bruyne. Il sort d'une excellente saison avec à la fois Manchester City et la Belgique. J'adore sa façon de jouer !"



Le grimpeur est un grand fan de ballon rond. "Je suis meilleur en défense qu'en attaque et j'aime taper la balle quand la saison cycliste est terminée et que j'ai du temps pour le faire. J'aime aussi regarder les matches et revoir certains buts. Sans oublier la playstation et le jeu FIFA."