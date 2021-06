"Je voyais Boyata titulaire. Et je ne considère pas cela comme une surprise. Sans blessure, il aurait joué contre la Croatie. Il est plus stable que Denayer, plus fort tactiquement. Il ne quitte pas sa défense. Quand il le fait pour suivre Dzyuba, soit il revient vite, soit les autres défenseurs referment bien l’axe. Contre l’attaquant russe, il a joué avec sa taille et son expérience. Je l’ai trouvé intelligent dans le rôle de couverture et dans la gestion du jeu en pivot."



(...)