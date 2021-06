Grâce à un but de Thorgan Hazard et une bonne organisation défensive, les Belges ont réussi à se qualifier pour les quarts de finale.

Après la rencontre, les joueurs ont pu savourer la victoire comme il se doit.

A commencer par Axel Witsel. "Je suis tellement fier d'être sur le terrain avec cette équipe. Nous nous sommes battus pour aller en quart de finale", écrit le milieu de terrain de Dortmund.

KDB a été plus court que son partenaire. "On reste un peu plus longtemps", écrit-il.

Toby Alderweireld a également publié sur ses réseaux sociaux. "Enorme victoire contre les champions en titre. Joyeux anniversaire maman. Celle-là est pour toi", pouvait-on lire sur le compte du joueur de Tottenham.

Avant de republier plus tard: "Nous aimons les clean-sheets", avec une photo de lui et Thibaut Courtois en pleine accolade.

Big Rom a aussi partagé quelques photos sur les réseaux. "Personnalité et résilience. Il a fallu aller loin pour gagner ce match. Je suis fier de mon équipe", a posté Romelu Lukaku.

Courtois, qui a été impérial ce dimanche soir, savourait également. "Place au tour suivant. Fier de la performance de l'équipe. Maintenant, un peu de repos avant de jouer contre l'Italie", écrit-il.

Sur Instagram, Eden Hazard a publié une photo de lui et son frère, seul buteur de la rencontre. "Je t'aime", peut-on lire en légende.

Youri Tielemans était également très content après le match. "En quart de finale. Quel but de Thorgan et quelle performance d'équipe", lance-t-il.

Dans leur style caractéristique, Jan Vertonghen et Thomas Vermaelent l'ont joué plus sobre.