Décidément, plus les semaines avancent, moins les choses semblent s’arranger dans le vestiaire de Naples. Battus samedi 2-0 à domicile face à la Fiorentina, les hommes de Gennaro Gattuso pointent à trois revers de rang.

La crise est profonde. "On a touché le fond", assume celui qui a succédé à Carlo Ancelotti en décembre. "Je demande pardon aux tifosis ; nous avons été horribles. On est une équipe malade et sans âme."

(...)