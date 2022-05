C'est sur le coup de 15h que les Diables rouges se sont donnés rendez-vous pour leur dernier devoir de la saison avec au programme quatre rencontres de Ligue des Nations. Et pour ce rassemblement, les Diables étaient visiblement très contents de se revoir puisque la plupart d'entre eux arboraient un large sourire.

Parmi eux, on a reconnu les "anciens", absents lors des amicaux du mois de mars à l'image de Romelu Lukaku ou Axel Witsel ainsi que les deux nouveaux venus, Loïs Openda et Amadou Onana. Mais un Diable a retenu toute l'attention ou presque, il s'agit de Michy Batshuayi. L'attaquant de Chelsea, prêté au Besiktas est arrivé au volant d'une BMW haute en couleur à Tubize. Une voiture multicolore qui contrastait avec les autres automobiles des Diables souvent foncées. Le Diable avait également revêtu une tenue colorée avec un bob sur la tête et une chemise à fleurs.

Dans un autre style, Lukaku est arrivé à Tubize au volant d'une Ferrari grise.