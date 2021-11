Samedi soir, la Belgique s'est officiellement qualifiée pour le Mondial 2022 en venant à bout de l'Estonie (3-1). Qualifiés pour leur cinquième grand tournoi consécutif (un record dans l'histoire de la Belgique !), les Diables affrontent le pays de Galles lors du dernier match de la campagne ce mardi. Si le résultat ne rien changer à la qualification, les Belges ont intérêt à l'emporter s'ils veulent conserver la première place au classement FIFA. En revanche, les Gallois n'ont pas grand-chose à gagner dans cette rencontre. S'ils ne sont pas encore certains de terminer à la deuxième place du groupe, disputée avec la République tchèque, les hommes de Robert Page sont assurés de disputer les barrages en mars prochain, au pire via la Nations League.

Pour cette dernière rencontre internationale de 2021, Roberto Martinez devra innover en raison des nombreuses absences. En plus de Lukaku, Batshuayi, Tielemans, Praet, Doku, Vermaelen et Alderweireld, déjà absents contre l'Estonie, le sélectionneur devra se passer de Courtois, Mignolet, Denayer et Eden Hazard. Martinez devra donc opérer plusieurs changements dans son équipe. À commencer par le poste de gardien où Koen Casteels a la préférence sur Sels et Kaminski. En l'absence de Denayer, c'est Dedryck Boyata qui reçoit une nouvelle chance de se montrer, aux côtés de Castagne et... Theate, puisque Vertonghen est finalement laissé sur le banc.

Sur les flancs, Meunier et Thorgan Hazard se sont montrés contre l'Estonie et reçoivent la confiance du sélectionneur, tandis que Witsel et De Bruyne sont confirmés au milieu. Enfin, en attaque, Origi prend finalement le dessus sur Benteke et reçoit une opportunité de se rapprocher du noyau dur des Diables, dont il est écarté depuis plusieurs mois. Les Brugeois (qui jouent vendredi en championnat) Vanaken et De Ketelaere seront chargés de l'alimenter.

Côté gallois, le danger ne viendra probablement pas de Gareth Bale. Le joueur du Real Madrid se plaignait des ischios après avoir joué 45 minutes samedi contre la Biélorussie et ne devrait donc pas débuter.





Les Compos:

Pays de Galles : Ward, Davies, Rodon, Mepham, Roberts, Allen, Williams, Wilson, Ramsey, Moore, James

Belgique : Casteels, Castagne, Boyata, Theate, Meunier, De Bruyne, Witsel, T. Hazard, Vanaken, De Ketelaere, Origi



Suivez la rencontre en direct à partir de 20h45