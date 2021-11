Meunier: "J'avais une blessure qui me permettait quand même de jouer. J'avais raté le rassemblement précédent et je suis content de revenir. Le flanc droit avec Castagne, un flanc droit de la province du Luxembourg, c'est qualitatif (rire). Honnêtement, je prends du plaisir à jouer avec lui derrière moi, il est vraiment polyvalent. On a fait le nécessaire sur les deux matchs et on termine premier du groupe donc c'est pas mal."

Theate: "Sur le but qu'on encaisse, Axel touche un peu le ballon mais je dois tout de même dégager. Après cette erreur, et j'en ferai encore, je dois continuer à regarder vers l'avant, c'est le football. Je dois continuer à travailler. J'apprends beaucoup avec des matchs comme ça et je ne pense pas avoir été mauvais dans l'ensemble."

Martinez: "On voulait gagner et on a tout fait pour gagner. On avait beaucoup de joueurs inexpérimentés mais on a fait une performance vraiment correcte en montrant de la personnalité. Il manquait parfois un peu de justesse mais le plus important est d'être invaincu dans cette campagne. Sur les 28 derniers matchs de qualifications, c'est 25 victoires et 3 nuls. On a moins bien joué en deuxième mi-temps, peut-être parce que certains manquaient de condition physique pour maintenir l'intensité. Je retiens beaucoup plus de positif que de négatif sur cette rencontre."