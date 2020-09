© Instagram

Thomas Meunier n'a pas pu prolonger son contrat au PSG de quelques semaines et a dû rejoindre Dortmund avant la fin de la Ligue des Champions, la saison dernière. Avec le résultat que l'on connaît: une défaite des Parisiens en finale face au Bayern Munich.Thiago Silva, également en fin de contrat, a pour sa part eu l'occasion de repousser son départ du club français pour jouer ces matches si importants avant de s'engager avec Chelsea. On ne sait pas si cette différence de procédé a pu jeter un froid entre Silva et Meunier mais toujours est-il que le défenseur brésilien a effacé le Diable rouge sur sa dernière publication sur Instagram.On l'y voit souhaiter un bon anniversaire à Julian Draxler avec une photo des deux hommes qui s'enlacent. En arrière plan, Thomas Meunier a été effacé à l'aide d'un smiley...