C'est la troisième fois de sa carrière que Thibaut Courtois remporte ce trophée, la première avec le Real Madrid. Avec seulement 0,59 but par match encaissé la saison dernière , le Belge a devancé Jan Oblak et Unai Simon.Ce prix est décerné par le quotidien sportif Marca et notre compatriote en a profité pour rappeler que "Ce prix est le fruit du travail de toute l'équipe", après avoir savouré le fait que "C'est la première fois que je remporte le Zamora avec le Real".