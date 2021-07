Le Thibaut Courtois de 2021 n’avait pas la même verve ou la même frustration dans ses paroles que celui de 2018 après la défaite face à la France. “Après, cette élimination fait quand même très mal. Nous avons fait face à une très bonne équipe. Tout s’est joué dans les détails et nous étions juste trop courts sur certaines phases.”

Et en particulier les deux buts encaissés avant la pause. “On offre le premier but car on veut jouer au sol et ne pas dégager. Sur le deuxième, il ne fallait pas laisser frapper Insigne. Ce sont des erreurs.”

Le mérite de cette victoire revenait aussi largement à une très bonne équipe d’Italie. “On savait que ce serait difficile de marquer contre cette équipe qui ne perd plus depuis des années. Nous avions une très bonne équipe face à nous. Ils pressaient très bien. Quand nous trouvions la solution pour dépasser la ligne de pression, nous leur faisions mal.”

Le niveau de jeu des Belges ne l’a pas choqué mais ne l’a pas enchanté pour autant. “Le coach voulait qu’on ait le contrôle du match. On devait passer sur le côté, leur faire mal sur les flancs. On n’a pas pu assez le faire. Le football est toujours difficile en tournoi et nous venons de croiser deux bonnes équipes.”

Sera-ce le dernier grand tournoi de cette génération ? Thibaut Courtois refuse de penser cela.

“On a la Nations League en octobre et j’espère qu’on pourra y faire quelque chose et peut-être même gagner. Et puis, à nous de faire une bonne Coupe du monde en 2022.”