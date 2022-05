Thibaut Courtois, élu homme du match sans grande contestation, était évidemment aux anges après sa performance historique qui lui offre ce premier sacre. "Je devais gagner une finale pour ma carrière, placer un peu de respect autour de mon nom, a-t-il réagi juste après le coup de sifflet final. Je suis vraiment heureux et fier de la prestation de l’équipe. Nous avons battu les meilleurs clubs au monde. City et Liverpool ont été incroyables cette saison, Liverpool a livré un grand match mais nous avons eu une occasion et l’avons saisie."

Il est vrai que les protégés de Carlo Ancelotti ont réussi à canaliser toutes les attaques anglaises pour en profiter sur l’une de ses seules opportunités.

"Je n’arrive pas à le croire, admet l’entraîneur italien qui a désormais quatre C1 à son palmarès, un record. Ce fut un match difficile, nous avons souffert en première période mais au final avec tous les matches que nous avons joués, je pense que nous méritions de gagner cette compétition. C’est un club fantastique et un effectif avec beaucoup de qualités et un fort caractère."

"C’est la folie, beaucoup d’émotion avec les supporters et la famille", s’est de son côté réjoui l’arrière gauche français Ferland Mendy qui a grandi à une quarantaine de kilomètres du Stade de France. "Derrière, on a été soudés, on n’a pas arrêté de parler tout le match, il fallait rester concentré. C’est un parcours de folie, on n’était pas attendus ni les favoris et on a fait le travail jusqu’au bout."