Thibaut Croutois est très heureux à Madrid.



Pour Het Laatste Nieuws, Thibaut Courtois est revenu sur sa vie au sein de la Casa Blanca. Le portier des Diables rouges ne se voit pas trop revenir en Belgique. Il a déclaré : "Si cela ne dépendait que de moi, j’arrêterai ma carrière avec le Real Madrid. Mais je ne sais pas si on me laissera dans le but ici pendant sept ou huit ans (rires)."

Si le gardien espère rester en Espagne pour la fin de sa carrière, il n’exclut pas définitivement un petit retour en Belgique. Mais dans un seul et unique club. "Je pourrais aussi revenir un an au Racing Genk. Mais encore une fois, je n'abandonnerai pas le Real Madrid si facilement."

Le gardien en a aussi profité pour adresser des louanges au sélectionneur national Roberto Martinez : "Martínez continuerait si cela dépendait de moi, mais j'imagine bien qu'il recevra de bonnes offres après les Championnats d'Europe. S'il décide de partir, on ne peut que dire 'Gracias' pour le travail qu'il a fait."